Soirée Champêtre et festive à la Ferme Aumagne vendredi 26 juin 2026.
Ferme des Platanes Aumagne Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-06-26
2026-06-26
Un trait de Génisse • Cie Sweet Tracteur
Ferme des Platanes Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
A dash of Heifer? Cie Sweet Tracteur
