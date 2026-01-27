Soirée Champêtre et festive à la Ferme

Ferme des Platanes Aumagne Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un trait de Génisse • Cie Sweet Tracteur

Ferme des Platanes Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

English :

A dash of Heifer? Cie Sweet Tracteur

L’événement Soirée Champêtre et festive à la Ferme Aumagne a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme