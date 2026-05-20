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Concert Ceyroux

Concert Ceyroux

Concert Ceyroux dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 23210 Ceyroux

Département : Creuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ceyroux

Concert

Eglise Ceyroux Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert avec Marie-Christine et Yves JOSSET, piano à quatre mains (Mozart, Brahms, Grieg, Ravel….)
Tarif au chapeau.   .

Eglise Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 10 79 

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English :

L’événement Concert Ceyroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse