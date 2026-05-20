Concert Ceyroux
Concert Ceyroux dimanche 14 juin 2026.
Ceyroux
Concert
Eglise Ceyroux Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert avec Marie-Christine et Yves JOSSET, piano à quatre mains (Mozart, Brahms, Grieg, Ravel….)
Tarif au chapeau. .
Eglise Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 10 79
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English :
L’événement Concert Ceyroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse