Concert Chabadas Médiathèque de la Drôme des Collines Saint-Vallier
Concert Chabadas Médiathèque de la Drôme des Collines Saint-Vallier samedi 7 mars 2026.
Concert Chabadas
Médiathèque de la Drôme des Collines 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Cette chorale indépendante rassemble une vingtaine de femmes aux horizons divers, unies par le chant polyphonique. Découvrez leur répertoire entrecroisé de lecture de textes.
Médiathèque de la Drôme des Collines 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 32 02 mddc-stvallier@ladrome.fr
This independent choir brings together some twenty women from diverse backgrounds, united by polyphonic singing. Discover their repertoire, interspersed with readings.
