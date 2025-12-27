Concert Chabadas Médiathèque de la Drôme des Collines Saint-Vallier

Concert Chabadas

Médiathèque de la Drôme des Collines 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Cette chorale indépendante rassemble une vingtaine de femmes aux horizons divers, unies par le chant polyphonique. Découvrez leur répertoire entrecroisé de lecture de textes.

.

Médiathèque de la Drôme des Collines 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 32 02 mddc-stvallier@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This independent choir brings together some twenty women from diverse backgrounds, united by polyphonic singing. Discover their repertoire, interspersed with readings.

L’événement Concert Chabadas Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche