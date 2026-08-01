Informations pratiques

Trégunc

Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc

La Ferme d’Antan Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:30:00

fin : 2026-08-26 20:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc

Mercredi 26 août à 19h30 !

La musique s’invite à la ferme d’antan pour une soirée musicale dans un écrin de verdure à Trégunc …

Harpe, guitare, chant, banjo et bodhrán feront vibrer les lieux au rythme des musiques celtiques, latines et folk. Un voyage musical empreint de douceur, d’énergie et d’émotion, dans un cadre d’exception.

Installez-vous, laissez-vous porter par les mélodies et profitez d’un moment chaleureux entre amis ou en famille.

~ Buvette Guinguette sur place .

Nous vous attendons nombreux pour partager un de nos derniers concerts de l’été ! 12€ adulte / 6€ enfants, gratuit moins de 3 ans . .

La Ferme d’Antan Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00

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English :

L’événement Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc Trégunc a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA