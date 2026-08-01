Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc Trégunc
mercredi 26 août 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc
La Ferme d’Antan Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:30:00
fin : 2026-08-26 20:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc
Mercredi 26 août à 19h30 !
La musique s’invite à la ferme d’antan pour une soirée musicale dans un écrin de verdure à Trégunc …
Harpe, guitare, chant, banjo et bodhrán feront vibrer les lieux au rythme des musiques celtiques, latines et folk. Un voyage musical empreint de douceur, d’énergie et d’émotion, dans un cadre d’exception.
Installez-vous, laissez-vous porter par les mélodies et profitez d’un moment chaleureux entre amis ou en famille.
~ Buvette Guinguette sur place .
Nous vous attendons nombreux pour partager un de nos derniers concerts de l’été ! 12€ adulte / 6€ enfants, gratuit moins de 3 ans . .
La Ferme d’Antan Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00
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English :
L’événement Concert Champêtre à la ferme d’Antan à Trégunc Trégunc a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA
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