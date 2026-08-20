La petite Ribine – Quatrième Escale, Cale de Porz An Halen, Trégunc

Informations pratiques

La petite Ribine – Quatrième Escale Samedi 12 septembre, 14h00 Cale de Porz An Halen Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

La P’tite Ribine présente la Quatrième Escale, un événement musical avec plusieurs artistes : Les Pangols (Dirty Guinguette), Glenn (Afro/Latino Beats), Nitram Nopac (Techno Live Progressive), Jight (Carte Blanche), et Lynch (Nu-Disco & Deep House). L’événement se déroulera le samedi 12 septembre 2024 à Trégunc. L’entrée est gratuite, avec restauration sur place et tournoi de palet.

Cale de Porz An Halen Cale de Pors-an-Halen Trégunc 29910 Finistère Bretagne AVEN

Festival musical ‘Quatrième Escale’ avec plusieurs DJs et artistes à Trégunc le 12 septembre 2024, entrée libre.