Sea Hour Restaurant d’application Trégunc

Restaurant d'application Les saveurs de Saint-Marc Trégunc Finistère

Le concept de ces rencontres Sea Hour ? 1 soirée = 1 produit ! Participez à un temps convivial autour d’un produit de la mer. Pêche ou récolte,

commercialisation ou encore préparation culinaire… vous pourrez poser toutes vos questions avant de déguster ! En 2026, pendant la fermeture

du musée, les rencontres se délocalisent chez nos partenaires locaux.

Le congre

Audrey Duval (Station de biologie marine de Concarneau) et un pêcheur proposent un regard croisé sur l’échouage massif de congres qui s’est produit à l’automne 2024 et sur les enjeux de demain. Les élèves de la spécialité Produits de la mer au lycée des métiers Saint-Marc à Trégunc vous proposeront d’éveiller vos papilles pour clore cette rencontre par une dégustation.

