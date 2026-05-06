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Salon du fil et une aiguille Rue Jacques Prévert Trégunc

Salon du fil et une aiguille Rue Jacques Prévert Trégunc samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Jacques Prévert

Adresse : MJC Le Sterenn

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Trégunc

Salon du fil et une aiguille

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Mercerie, créateurs, broderie, fils laines, tissus.   .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32 

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English : Salon du fil et une aiguille

L’événement Salon du fil et une aiguille Trégunc a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA

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