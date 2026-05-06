Salon du fil et une aiguille Rue Jacques Prévert Trégunc

Trégunc

Salon du fil et une aiguille

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Mercerie, créateurs, broderie, fils laines, tissus. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du fil et une aiguille

L’événement Salon du fil et une aiguille Trégunc a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA