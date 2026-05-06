Salon du fil et une aiguille Rue Jacques Prévert Trégunc
Salon du fil et une aiguille Rue Jacques Prévert Trégunc samedi 13 juin 2026.
Trégunc
Salon du fil et une aiguille
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Mercerie, créateurs, broderie, fils laines, tissus. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du fil et une aiguille
L’événement Salon du fil et une aiguille Trégunc a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA
À voir aussi à Trégunc (Finistère)
- Un mot peut en cacher un autre Rue Jacques Prévert Trégunc 13 mai 2026
- Troc et puces de Saint-Philibert Trégunc 16 mai 2026
- Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc 29 mai 2026
- Le Reuz de Saint-Philibert Bourg de Saint-Philibert Trégunc 6 juin 2026
- Fête de la musique Trégunc 20 juin 2026