Randonnée cyclo des Pierres Debout Rue Jacques Prévert Trégunc

Trégunc

Randonnée cyclo des Pierres Debout

Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Randonnées Cyclo et Gravel organisées par Trégunc Cyclo Club.

Cyclo 40, 70, 95km

Gravel 52, 65, 85km

Ravitaillements Casse-croute et boisson à l’arrivée.

Départ à la Halle des Sports de Trégunc.

Tarif licencié FFV 4€ non licencié 6€. .

Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 73 98 12 83

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English : Randonnée cyclo des Pierres Debout

L’événement Randonnée cyclo des Pierres Debout Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA