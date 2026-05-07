Randonnée cyclo des Pierres Debout Rue Jacques Prévert Trégunc
Randonnée cyclo des Pierres Debout Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 5 juillet 2026.
Trégunc
Randonnée cyclo des Pierres Debout
Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Randonnées Cyclo et Gravel organisées par Trégunc Cyclo Club.
Cyclo 40, 70, 95km
Gravel 52, 65, 85km
Ravitaillements Casse-croute et boisson à l’arrivée.
Départ à la Halle des Sports de Trégunc.
Tarif licencié FFV 4€ non licencié 6€. .
Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 73 98 12 83
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English : Randonnée cyclo des Pierres Debout
L’événement Randonnée cyclo des Pierres Debout Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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