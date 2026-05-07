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Randonnée cyclo des Pierres Debout Rue Jacques Prévert Trégunc

Randonnée cyclo des Pierres Debout Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue Jacques Prévert

Adresse : Halle des sports

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Trégunc

Randonnée cyclo des Pierres Debout

Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Randonnées Cyclo et Gravel organisées par Trégunc Cyclo Club.
Cyclo 40, 70, 95km
Gravel 52, 65, 85km
Ravitaillements Casse-croute et boisson à l’arrivée.
Départ à la Halle des Sports de Trégunc.
Tarif licencié FFV 4€ non licencié 6€.   .

Rue Jacques Prévert Halle des sports Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 73 98 12 83 

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English : Randonnée cyclo des Pierres Debout

L’événement Randonnée cyclo des Pierres Debout Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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