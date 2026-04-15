Trégunc

Soirée Terre Marine soirée bretonne

Place de l’église Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

La ville de Trégunc vous invite à une soirée bretonne le jeudi 9 juillet 2026.

Au programme

Dès 19h petite restauration (crêpes) et buvette proposées par une association locale

20h spectacle du cercle celtique Ar Rouedou Glas

21h fest-noz avec le groupe Pollen .

Place de l’église Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 22 05

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English : Soirée Terre Marine soirée bretonne

L’événement Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-15 par OTC CCA