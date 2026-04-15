Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc
Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc jeudi 9 juillet 2026.
Trégunc
Soirée Terre Marine soirée bretonne
Place de l’église Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
La ville de Trégunc vous invite à une soirée bretonne le jeudi 9 juillet 2026.
Au programme
Dès 19h petite restauration (crêpes) et buvette proposées par une association locale
20h spectacle du cercle celtique Ar Rouedou Glas
21h fest-noz avec le groupe Pollen .
Place de l’église Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 22 05
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English : Soirée Terre Marine soirée bretonne
L’événement Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-15 par OTC CCA
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