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Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc

Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Trégunc

Soirée Terre Marine soirée bretonne

Place de l’église Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09

La ville de Trégunc vous invite à une soirée bretonne le jeudi 9 juillet 2026.
Au programme
Dès 19h petite restauration (crêpes) et buvette proposées par une association locale
20h spectacle du cercle celtique Ar Rouedou Glas
21h fest-noz avec le groupe Pollen   .

Place de l’église Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 22 05 

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English : Soirée Terre Marine soirée bretonne

L’événement Soirée Terre Marine soirée bretonne Trégunc a été mis à jour le 2026-04-15 par OTC CCA

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