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AGENDA · Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES Trégunc

vendredi 21 août 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise Saint Guénolé
Ville
29900 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES

Eglise Saint Guénolé Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Vendredi 21 Août 2026
20h00 Impressions françaises
Quatuor du Festival
Eglise St Guénolé

TARIFS
15€ tarif plein
5€ par adulte concert famille
8€ tarif réduit
Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc
Renseignements contact.consonances@gmail.com   .

Eglise Saint Guénolé Trégunc 29900 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Trégunc a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA

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