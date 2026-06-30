Informations pratiques

Trégunc

FESTIVAL CONSONANCES

Eglise Saint Guénolé Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 Août 2026

20h00 Impressions françaises

Quatuor du Festival

Eglise St Guénolé

TARIFS

15€ tarif plein

5€ par adulte concert famille

8€ tarif réduit

Moins de 12 ans Gratuit

Billetterie sur Hello Asso Consonances ( à partir du 15 Juin), sur place, et à l’Office du Tourisme de Trégunc

Renseignements contact.consonances@gmail.com .

Eglise Saint Guénolé Trégunc 29900 Finistère Bretagne

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English :

L’événement FESTIVAL CONSONANCES Trégunc a été mis à jour le 2026-06-30 par OTC CCA