Concert chanson française avec Eliphendre SOLO à La Bastane – 13/07, La Bastane, Rions

Concert chanson française avec Eliphendre SOLO à La Bastane – 13/07 Lundi 13 juillet, 19h00 La Bastane Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/177fc0f1 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans une soirée unique à La Bastane, chez les vignerons passionnés Bastien et Anaïs, où musique et convivialité se rencontrent. Le 13 juillet, Eliphendre SOLO vous embarque dans un voyage sonore avec son accordéon, mêlant poésie et conscience politique. Découvrez un univers musical riche et émouvant, dans un cadre chaleureux où les échanges sont à l’honneur. Avec des places limitées, chaque instant sera précieux et partagé. Une belle occasion de soutenir l’artiste et de vivre un moment inoubliable. 13/07/2026 La Bastane, Rions ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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La Bastane Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/177fc0f1 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/177fc0f1 »}]

Concert chanson française à La Bastane, Rions, 13/07 à 19h. 10€ Hormur Musique