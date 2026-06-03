Le Tour de France au Château Carsin Château Carsin Rions

Rions

Le Tour de France au Château Carsin

Château Carsin 197 Route des Cotes Rions Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cette année encore, le Tour de France passera juste devant le Château Carsin !

Installez-vous au cœur de l’action pour profiter du passage de la caravane publicitaire, des véhicules d’assistance et bien sûr des coureurs, dans une ambiance festive au milieu des vignes.

Au programme

– menu 3 plats à 22 € avec tarte aux chanterelles et salade verte, filet de poulet grillé et salade de pâtes méditerranéenne, pancake finlandais avec fraises & rhubarbe

– Vins du domaine, bière pression, cocktails, boissons sans alcool

– Musique, bonne humeur et ambiance garantie !

De 10h à 18h, passez une journée conviviale entre amis ou en famille et célébrez l’un des plus grands événements sportifs de l’année.

Sinon trouvez une place au bord des vignes pour pique-niquer et profitez du spectacle ! Une buvette au bord de la route proposera des boissons fraîches toute la journée, ainsi qu’un food truck ! .

Château Carsin 197 Route des Cotes Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 37 61 bonjour@carsin.com

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English : Le Tour de France au Château Carsin

L’événement Le Tour de France au Château Carsin Rions a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud