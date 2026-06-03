Le Tour de France au Château Carsin Château Carsin Rions
Le Tour de France au Château Carsin Château Carsin Rions vendredi 10 juillet 2026.
Rions
Le Tour de France au Château Carsin
Château Carsin 197 Route des Cotes Rions Gironde
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Cette année encore, le Tour de France passera juste devant le Château Carsin !
Installez-vous au cœur de l’action pour profiter du passage de la caravane publicitaire, des véhicules d’assistance et bien sûr des coureurs, dans une ambiance festive au milieu des vignes.
Au programme
– menu 3 plats à 22 € avec tarte aux chanterelles et salade verte, filet de poulet grillé et salade de pâtes méditerranéenne, pancake finlandais avec fraises & rhubarbe
– Vins du domaine, bière pression, cocktails, boissons sans alcool
– Musique, bonne humeur et ambiance garantie !
De 10h à 18h, passez une journée conviviale entre amis ou en famille et célébrez l’un des plus grands événements sportifs de l’année.
Sinon trouvez une place au bord des vignes pour pique-niquer et profitez du spectacle ! Une buvette au bord de la route proposera des boissons fraîches toute la journée, ainsi qu’un food truck ! .
Château Carsin 197 Route des Cotes Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 37 61 bonjour@carsin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Tour de France au Château Carsin
L’événement Le Tour de France au Château Carsin Rions a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Rions (Gironde)
- Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions 13 juin 2026
- Fête des Épicu’Rions Place d’Armes Rions 27 juin 2026
- Rues & Vous, Le Festival à ciel ouvert Rions 3 juillet 2026
- Concert chanson française avec Eliphendre SOLO à La Bastane – 13/07, La Bastane, Rions 13 juillet 2026
- Cinéma Plein Air au Château Carsin Château Carsin Rions 31 juillet 2026