Concert chanson francaise Groupe La Gapette ESCAL Witry-lès-Reims
Concert chanson francaise Groupe La Gapette ESCAL Witry-lès-Reims vendredi 6 mars 2026.
Concert chanson francaise Groupe La Gapette
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Tout public
Concert chanson francaise Groupe La Gapette . .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert chanson francaise Groupe La Gapette
L’événement Concert chanson francaise Groupe La Gapette Witry-lès-Reims a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT de la Marne