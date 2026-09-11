Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:30 – 21:55

Gratuit : non De 14 à 22€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis Colaud Guitares, voix, harmonicas, accordéon… De quoi entrer dans le monde coloré de Cabrel, se l’approprier sans le trahir. Ensemble, Julien Sigalas et Francis Colaud construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son œuvre.On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels, tels « Petite Marie », « Je l’aime à mourir », « La corrida » ou « La dame de haute Savoie », que tout le monde pourra fredonner, mais aussi des chansons moins connues du grand public, le tout ponctué d’anecdotes sur la vie de Cabrel, ses chansons, son parcours. Venez faire vous-mêmes le mélange des couleurs sous le chêne liège pour (re)découvrir les chemins de traverse de cet artiste aux chansons sublimes, profondes et poétiques.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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