Concert chanson française TidyMess Rue du Port Laruns

Laruns

Concert chanson française TidyMess

Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

TidyMess est un groupe musical originaire de Pau, fondé en 2016 par le duo Nelly Mousquès et Thomas Peyrucq. Leur univers mêle principalement la pop et le rock, avec des influences variées allant de la chanson française au rock anglo-saxon.

Connu pour son énergie sur scène, le groupe se distingue par des mélodies accrocheuses et des textes sensibles, souvent centrés sur les émotions et les expériences humaines.

Aujourd’hui, TidyMess fait partie des groupes marquants de la scène locale béarnaise, avec plusieurs concerts et albums à son actif, dont le dernier Yin Yang , qui explore les contrastes et les dualités de la vie.

Animation gratuite. .

Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

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English : Concert chanson française TidyMess

L’événement Concert chanson française TidyMess Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées