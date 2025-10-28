Concert Chansons pour une drôle de vie, hommage à Véronique Sanson Turckheim

Concert Chansons pour une drôle de vie, hommage à Véronique Sanson

Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un hommage musical à Véronique Sanson sincère, porté par des artistes qui vibrent au son de sa musique et transmettent toute sa fougue au public.

Plongez dans l’univers intense et émotionnel de Véronique SANSON avec Chansons pour une drôle de vie , un concert-hommage de ses plus grands succès.

Sur scène, une équipe de musiciens passionnés fait revivre les mélodies et les textes forts de cette icône de la chanson française. De Drôle de vie à Amoureuse, en passant par Vancouver et Bernard’s Song, ce concert vous embarque dans un tourbillon d’émotions et d’énergie, fidèle à l’âme de Véronique SANSON.

Un hommage musical sincère, porté par des artistes qui vibrent au son de sa musique et transmettent toute sa fougue au public. .

A heartfelt musical tribute to Véronique Sanson, performed by artists who vibrate to the sound of her music and convey her passion to the audience.

Eine aufrichtige musikalische Hommage an Véronique Sanson, getragen von Künstlern, die im Klang ihrer Musik vibrieren und ihr ganzes Temperament auf das Publikum übertragen.

Un sentito omaggio musicale a Véronique Sanson, eseguito da artisti che vibrano alla sua musica e trasmettono al pubblico tutta la sua passione.

Un sentido homenaje musical a Véronique Sanson, interpretado por artistas que vibran con su música y transmiten al público toda su pasión.

