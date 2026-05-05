Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Centre Culturel Avel dro Plozévet

Plozévet

Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter

Centre Culturel Avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La chorale de Plozévet Plaisir de Chanter donne son concert de fin de saison

Nouveau répertoire variété française et anglo saxonne .

Centre Culturel Avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 84 48 64 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter

L’événement Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Plozévet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN