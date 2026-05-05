Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Centre Culturel Avel dro Plozévet
Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Centre Culturel Avel dro Plozévet samedi 13 juin 2026.
Plozévet
Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter
Centre Culturel Avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La chorale de Plozévet Plaisir de Chanter donne son concert de fin de saison
Nouveau répertoire variété française et anglo saxonne .
Centre Culturel Avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 84 48 64 22
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English : Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter
L’événement Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Plozévet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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