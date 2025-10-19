Rando des bois Plozévet

Rando des bois

Saint-Ronan Plozévet Finistère

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le comité de Sauvegarde de la chapelle Saint-Ronan organise dimanche 21 juin la 11ème édition de la Rando des bois au profit du service pédiatrie de l’hôpital de Quimper.

3 parcours sont proposés à partir du site de la chapelle de St-Ronan à Plozévet Départ libre du site de 9h à 16h

Rando chantée (breton et français) à 14h30 animée par Dastum Bro Gerne

Repas champêtre à partir de 12h

Espace crêperie toute la journée

Vente de pain et riz au lait cuits sur place.

Tarifs à confirmer

Animations gratuites

• Fabrication de pain et riz au lait sur place

• Exposition de véhicules anciens toute la journée

• Animations musicales l’après-midi

• Espace enfants (jeux, pêche à la ligne, etc)

• Autres animations (informations à venir) .

Saint-Ronan Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 52 62 10 34

