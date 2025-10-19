Rando des bois Plozévet
Le comité de Sauvegarde de la chapelle Saint-Ronan organise dimanche 21 juin la 11ème édition de la Rando des bois au profit du service pédiatrie de l’hôpital de Quimper.
3 parcours sont proposés à partir du site de la chapelle de St-Ronan à Plozévet Départ libre du site de 9h à 16h
Rando chantée (breton et français) à 14h30 animée par Dastum Bro Gerne
Repas champêtre à partir de 12h
Espace crêperie toute la journée
Vente de pain et riz au lait cuits sur place.
Tarifs à confirmer
Animations gratuites
• Fabrication de pain et riz au lait sur place
• Exposition de véhicules anciens toute la journée
• Animations musicales l’après-midi
• Espace enfants (jeux, pêche à la ligne, etc)
• Autres animations (informations à venir) .
Saint-Ronan Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 52 62 10 34
