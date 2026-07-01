Concert chant choral, Eglise Sainte Madeleine, Uzemain

Informations pratiques

Concert chant choral Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30, 20h00 Eglise Sainte Madeleine Vosges

Participation aux frais libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

La Chorale l’Oiseau Lyre de Pouxeux et ses 25 choristes fera résonner ses chants dans la belle église Sainte-Madeleine d’Uzemain. Des chants du monde et des chansons françaises harmonisées par leur chef de choeur Jean Michel Géhin.

Eglise Sainte Madeleine Rue Haute 88220 Uzemain Uzemain 88220 Vosges Grand Est

La Chorale l’Oiseau Lyre de Pouxeux et ses 25 choristes fera resonner ses chants dans la belle église Sainte Madeleine d’Uzemain. Des chants du monde et des chansons françaises harmonisées par leur…

©Anne – Station de Services – Uriménil