Uzemain

Fête de l’oeuf

Place du Village Uzemain Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:55:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Le comité de l’oeuf organise et gère la fête de l’oeuf, fête patronale.

Au programme: animations, restauration samedi soir et dimanche midi, bal, concerts, vide-grenier.

Fête de l’Œuf à Uzemain, le rendez-vous incontournable de tous les Vosgiens et autres visiteurs, venus gouter la célèbre Omelette traditionnelle. Élection de Miss Œuf, lancer d’Œuf, Omelette géante, Tiercé de poules, et bien d’autres animations!Tout public

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Place du Village Uzemain 88220 Vosges Grand Est +33 6 34 40 14 74 la.fete.de.loeuf@akeonet.com

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English :

The Comité de l’oeuf organizes and manages the Fête de l’oeuf, the patron saint’s festival.

On the program: entertainment, catering Saturday evening and Sunday lunchtime, dance, concerts, garage sale.

Fête de l??uf in Uzemain, a not-to-be-missed event for Vosgians and visitors alike, who come to taste the famous traditional omelette. Miss Egg election, egg throwing, giant omelette, chicken tiercé, and much more!

L’événement Fête de l’oeuf Uzemain a été mis à jour le 2026-05-31 par OT EPINAL ET SA REGION