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Concert chant, clavier et marimba Parc Narbaitz Guéthary

dimanche 9 août 2026 · Parc Narbaitz · Guéthary

Concert chant, clavier et marimba Parc Narbaitz Guéthary

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parc Narbaitz
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Concert chant, clavier et marimba

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Airs d’opéra, mélodies, italiennes, espagnoles, basques…   .

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   amguethary@sfr.fr

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English : Concert chant, clavier et marimba

L’événement Concert chant, clavier et marimba Guéthary a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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