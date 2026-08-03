Concert chant, clavier et marimba Parc Narbaitz Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Concert chant, clavier et marimba

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Airs d’opéra, mélodies, italiennes, espagnoles, basques… .

Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amguethary@sfr.fr

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English : Concert chant, clavier et marimba

L’événement Concert chant, clavier et marimba Guéthary a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque