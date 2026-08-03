AGENDA · Guéthary
Concert chant, clavier et marimba Parc Narbaitz Guéthary
dimanche 9 août 2026 · Parc Narbaitz · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Concert chant, clavier et marimba
Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Airs d’opéra, mélodies, italiennes, espagnoles, basques… .
Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amguethary@sfr.fr
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English : Concert chant, clavier et marimba
L’événement Concert chant, clavier et marimba Guéthary a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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