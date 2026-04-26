Concert chant et orgue Place Saint-Michel Quimperlé

Quimperlé

Concert chant et orgue

Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10 19:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cycle des concerts mensuels du dimanche organisés par les Amis de l’orgue, l’église Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé accueillera le duo Anne Le Merdy mezzo-soprano et Malo Gervais orgue, dimanche 10 mai à 18h.

Coïncidence, le 10 mai, au niveau national c’est le JOUR DE L’ORGUE!

Au programme: musique ancienne italienne et espagnole (Vivaldi, Barbara Strozzi, Juan Vasquez, A. de Cabezon..et musique moderne: Jehan Alain, Poulenc, Richard Rodgers, John Rutter..

Libre participation. .

Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 99 57 79 97

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English :

L’événement Concert chant et orgue Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS