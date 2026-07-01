Concert Chants d’amour d’exil et de révolte Pouldreuzic
samedi 25 juillet 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Concert Chants d’amour d’exil et de révolte
Lieu-dit Lababan Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Nicoll Uzan (chant et textes) et Maurice Delaistier (guitare et textes) nous propose un spectacle de poésie et de musique intitulé Chants d’amour, d’exil et de révolte . Le spectacle, mis en scène par Lionel Parlier, associe les facéties d’Alphonse Allais, les délires verbaux de Michaux, les colères de Lorca et de Neruda, les textes yiddish d’Itzik Manguer, les errances de Saint-John Perse, les folies d’Artaud et d’autres encore aux notes de Mozart, Granados, Ravel, Britten, Ginastera ou Aperghis. Ce spectacle original montre, s’il en était besoin, combien la poésie et la musique sont universelles.
Organisé par l’association Concerts d’Armor .
Lieu-dit Lababan Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 83 40 84 87
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English :
L’événement Concert Chants d’amour d’exil et de révolte Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden
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