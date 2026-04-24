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Concert Charly DiBanjo Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert Charly DiBanjo Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert Charly DiBanjo Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Espace Pic Nic, guinguette Le Bus

Adresse : 15 rue d'Escamet

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arette

Concert Charly DiBanjo

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Armé de son banjo ténor, d’un répertoire quasi inépuisable, de dérision et de bonne humeur, Charly anime les petits et les grands en musique et en rires!
Buvette et restauration sur place à la guinguette Le Bus.
Si mauvais temps concert à l’intérieur.   .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25  picnictierslieu@gmail.com

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English :

L’événement Concert Charly DiBanjo Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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