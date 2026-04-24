Concert Charly DiBanjo Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Arette

Concert Charly DiBanjo

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Armé de son banjo ténor, d’un répertoire quasi inépuisable, de dérision et de bonne humeur, Charly anime les petits et les grands en musique et en rires!

Buvette et restauration sur place à la guinguette Le Bus.

Si mauvais temps concert à l’intérieur. .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Charly DiBanjo Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn