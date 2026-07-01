AGENDA · Châtelaudren-Plouagat
Concert Châtelaudren-Plouagat
vendredi 24 juillet 2026 · Châtelaudren-Plouagat
Informations pratiques
Châtelaudren-Plouagat
Concert
Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Organisé par les associations Les Amis de la Chapelle Rouge et Choeur en Lumière , concert de harpe et voix. Participation libre au profit de la restauration de la chapelle Sainte-Barbe de Locarn. .
Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52
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English :
L’événement Concert Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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