UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtelaudren-Plouagat

Concert Châtelaudren-Plouagat

vendredi 24 juillet 2026 · Châtelaudren-Plouagat

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
22170 Châtelaudren-Plouagat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Châtelaudren-Plouagat

Concert

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Organisé par les associations Les Amis de la Chapelle Rouge et Choeur en Lumière , concert de harpe et voix. Participation libre au profit de la restauration de la chapelle Sainte-Barbe de Locarn.   .

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor

À voir aussi à Châtelaudren-Plouagat (Côtes-d'Armor)