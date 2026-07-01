Informations pratiques

Châtelaudren-Plouagat

Concert

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Organisé par les associations Les Amis de la Chapelle Rouge et Choeur en Lumière , concert de harpe et voix. Participation libre au profit de la restauration de la chapelle Sainte-Barbe de Locarn. .

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52

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English :

L’événement Concert Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor