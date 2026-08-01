UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumard

Concert Vauminot Chaumard

vendredi 14 août 2026 · Vauminot · Chaumard

Concert Vauminot Chaumard

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Vauminot
Adresse
Aux Terrasses du Lac
Ville
58120 Chaumard
Département
Nièvre
Tarif

Chaumard

Concert

Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Aux Terrasses du Lac, à Vauminot. Concert avec le groupe Come back   .

Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 50 11 47 

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English : Concert

L’événement Concert Chaumard a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs