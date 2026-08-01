AGENDA · Chaumard
Concert Vauminot Chaumard
vendredi 14 août 2026 · Vauminot · Chaumard
Informations pratiques
Chaumard
Concert
Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Aux Terrasses du Lac, à Vauminot. Concert avec le groupe Come back .
Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 50 11 47
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English : Concert
L’événement Concert Chaumard a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs