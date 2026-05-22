Concert Le Bourg Chenay-le-Châtel

Chenay-le-Châtel

Concert Cantilena

Le Bourg Eglise Saint Martin Chenay-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Club Culture et Loisirs de Chenay vous invite au concert du chœur Cantilena de Vougy. Cet évènement est organisé au profit de l’association Pour Léonie , atteinte du syndrome de Rett.

Buvette sur place .

Le Bourg Eglise Saint Martin Chenay-le-Châtel 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 11 50 79 cclchenay71@gmail.com

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English : Concert Cantilena

L’événement Concert Cantilena Chenay-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III