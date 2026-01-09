Marche entre Arçon et Arcelles Salle polyvalente Chenay-le-Châtel
Marche entre Arçon et Arcelles Salle polyvalente Chenay-le-Châtel dimanche 13 septembre 2026.
Salle polyvalente Route d’Artaix Chenay-le-Châtel Saône-et-Loire
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
2026-09-13
4 circuits pédestres (5-11-17-27 km) et 3 circuits VTT (12-24-36 km). .
Salle polyvalente Route d’Artaix Chenay-le-Châtel 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 12 63 jeannine.morretta@gmail.com
