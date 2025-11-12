Concert: Chez Francis La Baume-d’Hostun
Concert: Chez Francis La Baume-d’Hostun mercredi 4 mars 2026.
Concert: Chez Francis
Salle des fêtes La Baume-d’Hostun Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04 20:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette
Toute l’élégance musicale et poétique de Francis Cabrel se retrouve dans ce projet généreux, simple et singulier, à l’image de l’immense artiste !
.
Salle des fêtes La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette
All the musical and poetic elegance of Francis Cabrel can be found in this generous, simple and singular project, in the image of the immense artist!
L’événement Concert: Chez Francis La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme