Concert: Chez Francis Peyrus

Concert: Chez Francis

Salle des fêtes Peyrus Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette

Toute l’élégance musicale et poétique de Francis Cabrel se retrouve dans ce projet généreux, simple et singulier, à l’image de l’immense artiste !

Salle des fêtes Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette

All the musical and poetic elegance of Francis Cabrel can be found in this generous, simple and singular project, in the image of the immense artist!

