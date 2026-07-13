Concert, Choeur d’Hommes de La Villette BABEL Eglise Saint-Etienne Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Concert, Choeur d’Hommes de La Villette BABEL

Eglise Saint-Etienne 8 avenue du 14 Avril 1814 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Notre programme s’appelle BABEL. Il est composé de chants religieux des trois religions du livre, car Babel, mythe présent dans les textes fondateurs de ces trois religions et vraisemblablement antérieur, c’est avant tout Bâb-Illah, c’est à dire « la Porte de Dieu », donc un rapport très particulier au sacré celui d’un pont souhaité et projeté entre la Terre et le Ciel. Ensuite, ces chants sacrés, de composition ancienne ou moderne, car Babel, c’est évidemment un rapport particulier au langage, et peut-être même la question de la différence entre langue et langage. Enfin, Babel, c’est aussi la volonté de bâtir, l’idée que le projet fait le commun, que construire quelque chose c’est permettre de faire société, d’inclure des individualités dans un espace collectif. .

Eglise Saint-Etienne 8 avenue du 14 Avril 1814 Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 36 57 58 choeurdhommes.lavillette@gmail.com

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English : Concert, Choeur d’Hommes de La Villette BABEL

L’événement Concert, Choeur d’Hommes de La Villette BABEL Bayonne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Bayonne