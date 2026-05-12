Concert Chœur Evasion Place des Poilus Lambesc

Lambesc

Concert Chœur Evasion

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 18h. Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Messe d’Antonin DVORAK en ré majeur opus 86 pour chœur et orgue.

Le Chœur EVASION de Lambesc sera dirigé par Jan HEITING et accompagné à l’orgue par Michel PELLEGRIN. .

Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Mass by Antonin DVORAK in D major, Op. 86 for choir and organ.

L’événement Concert Chœur Evasion Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc