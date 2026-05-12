Concert Chœur Evasion Place des Poilus Lambesc
Concert Chœur Evasion Place des Poilus Lambesc dimanche 28 juin 2026.
Lambesc
Concert Chœur Evasion
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 18h. Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Messe d’Antonin DVORAK en ré majeur opus 86 pour chœur et orgue.
Le Chœur EVASION de Lambesc sera dirigé par Jan HEITING et accompagné à l’orgue par Michel PELLEGRIN. .
Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Mass by Antonin DVORAK in D major, Op. 86 for choir and organ.
L’événement Concert Chœur Evasion Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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