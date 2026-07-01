Concert Choeur L’Ambellie Boulc
jeudi 9 juillet 2026 · Boulc
Informations pratiques
Boulc
Concert Choeur L’Ambellie
Eglise de Boulc Boulc Drôme
Tarif : – – EUR
libre participation aux frais
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le choeur féminin diois L’Ambellie propose un concert pour présenter au public les oeuvres musicales travaillées cette année.
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Eglise de Boulc Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 08 72 18 armellebabin@orange.fr
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English :
The women’s choir L’Ambellie from Diou is presenting a concert to showcase the musical works they have been rehearsing this year.
L’événement Concert Choeur L’Ambellie Boulc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois