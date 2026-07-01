Informations pratiques

Boulc

Concert Choeur L’Ambellie

Eglise de Boulc Boulc Drôme

Tarif : – – EUR

libre participation aux frais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le choeur féminin diois L’Ambellie propose un concert pour présenter au public les oeuvres musicales travaillées cette année.

.

Eglise de Boulc Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 08 72 18 armellebabin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The women’s choir L’Ambellie from Diou is presenting a concert to showcase the musical works they have been rehearsing this year.

L’événement Concert Choeur L’Ambellie Boulc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois