Concert Choeur Marsyas et orgue Place Saint-Michel Quimperlé

Quimperlé

Concert Choeur Marsyas et orgue

Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Quimperlé accueille le choeur Marsyas de Conacrneau, sous la direction de Cécile Girod, avec à l’orgue Malo Gervais.

A programme Des oeuvres pour ensemble vocal seul (Monteverdi, Carl Jenkins..) et la monumentale Missa festiva d’ Alexandre Gretchaninoff, créée en 1937 à la cathédrale de Paris! .

Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 07 74 88

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English :

L’événement Concert Choeur Marsyas et orgue Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS