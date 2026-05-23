Concert Choeur Marsyas et orgue Place Saint-Michel Quimperlé
Concert Choeur Marsyas et orgue Place Saint-Michel Quimperlé samedi 13 juin 2026.
Quimperlé
Concert Choeur Marsyas et orgue
Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Quimperlé accueille le choeur Marsyas de Conacrneau, sous la direction de Cécile Girod, avec à l’orgue Malo Gervais.
A programme Des oeuvres pour ensemble vocal seul (Monteverdi, Carl Jenkins..) et la monumentale Missa festiva d’ Alexandre Gretchaninoff, créée en 1937 à la cathédrale de Paris! .
Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 07 74 88
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English :
L’événement Concert Choeur Marsyas et orgue Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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