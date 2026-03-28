Concert Choeur Slava

Eglise Saint-Thuriau Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Ce rendez-vous musical se tiendra le dimanche 26 avril 2026 à 17h30 en l’église Saint-Thuriau de Crac’h.

Le chœur Slava, composé d’une quarantaine de choristes bretons, propose une immersion sonore au cœur de la tradition liturgique orthodoxe. Entre rythmes méditatifs et harmonies séculaires, chaque interprétation invite au recueillement et à la sérénité.

Le chœur présentera un répertoire d’une grande richesse, traversant les siècles — du XIVᵉ siècle à nos jours — incluant également des compositions contemporaines inédites signées par l’un de nos chefs de chœur, Gilles Ars.

Tarif d’entrée (adulte) 12 €. Billetterie sur place à partir de 17h00 sans réservation.

Contacts 06 52 98 78 96 ou 06 79 06 05 68. .

Eglise Saint-Thuriau Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 52 98 78 96

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L’événement Concert Choeur Slava Crach a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon