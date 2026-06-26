Saint-Jean-Pied-de-Port

Concert choeur Ultreïa

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La chorale Ultreïa est un chœur jeune et dynamique qui organise cet été sa Route Chantante 2026 dans les Pyrénées-Atlantiques, de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, du 1er au 9 août 2026. Notre ensemble, composé d’une trentaine de jeunes adultes, interprète un répertoire mêlant musique sacrée, œuvres classiques et contemporaines, ainsi que des créations originales écrites par certains de nos membres. Nous avons à cœur de proposer un moment musical de qualité, accessible à tous, dans un esprit de partage et de rencontre. .

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choraleultreia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert choeur Ultreïa

L’événement Concert choeur Ultreïa Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque