Informations pratiques

Capbreton

Concert Choeur Xaramela

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert de la tournée 2026 du chœur Xaramela le Jeudi 30 Juillet 2026 à Capbreton en l’église Saint Nicolas à 21h00

Entrée 12€ gratuit pour les moins de 25 ans.

Concert de la tournée 2026 du chœur Xaramela le Jeudi 30 Juillet 2026 à Capbreton en l’église Saint Nicolas à 21h00

Le chœur a été créé en 1986 sous l’égide du Centre Culturel de Bayonne, cette année étant le 40ème anniversaire de sa formation. Son chef de chœur, Robert Estagnan et ses 60 choristes, ont hâte de vous présenter tout au long de cette année un programme exceptionnel composé d’une rétrospective des plus beaux chants de son répertoire, ainsi que de nouvelles œuvres préparées pour l’occasion.

Entrée 12€ gratuit pour les moins de 25 ans.

Billetterie sur place, et sur helloasso .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Choeur Xaramela

Concert as part of the Xaramela Choir’s 2026 tour on Thursday, July 30, 2026, in Capbreton at Saint Nicolas Church at 9:00 p.m.

Admission: 12? free for those under 25.

L’événement Concert Choeur Xaramela Capbreton a été mis à jour le 2026-07-14 par OTI LAS