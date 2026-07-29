Informations pratiques

Les Villettes

Concert Chœurs de femmes

Eglise Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez nombreux pour le concert Chœurs de femmes avec les Chanterelles et Confluences vocales.

Evènement organisé par les Amis du château des Evêques de Monistrol-sur-Loire.

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Eglise Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

We hope to see many of you at the women’s choir concert featuring Les Chanterelles and Confluences Vocales.

Event organized by the Friends of the Château des Évêques in Monistrol-sur-Loire.

L’événement Concert Chœurs de femmes Les Villettes a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron