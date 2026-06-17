Concert Chorale à Aubazine Aubazines
Concert Chorale à Aubazine Aubazines vendredi 3 juillet 2026.
Aubazines
Concert Chorale à Aubazine
Eglise abbatiale Aubazines Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Les chorales hommes/femmes du Bugue et à Contretemps de Brignac-La-Plaine, présentent Stabat Mater de Karl Jenkins et la Messe Brève de Léo Delibes , accompagnées au piano par Jean Baptiste Cougoul, sous la direction de Jean Roux .
Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 84 68
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English : Concert Chorale à Aubazine
L’événement Concert Chorale à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-20 par Corrèze Tourisme