Aubazines

Concert Chorale à Aubazine

Eglise abbatiale Aubazines Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les chorales hommes/femmes du Bugue et à Contretemps de Brignac-La-Plaine, présentent Stabat Mater de Karl Jenkins et la Messe Brève de Léo Delibes , accompagnées au piano par Jean Baptiste Cougoul, sous la direction de Jean Roux .

Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 84 68

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English : Concert Chorale à Aubazine

L’événement Concert Chorale à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-20 par Corrèze Tourisme