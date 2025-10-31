Petit marché local de producteurs Aubazines
Petit marché local de producteurs Aubazines mercredi 17 juin 2026.
Petit marché local de producteurs
Place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Un marché se tient tous les mercredis matins sur la place du village
Fraîcheur, gourmandise et rencontres au rendez-vous. Venez soutenir vos producteurs locaux .
Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
English : Petit marché local de producteurs
German : Petit marché local de producteurs
Italiano :
Espanol : Petit marché local de producteurs
L’événement Petit marché local de producteurs Aubazines a été mis à jour le 2025-10-25 par Corrèze Tourisme