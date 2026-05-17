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Randonnée à Aubazine Aubazines

Randonnée à Aubazine Aubazines

Randonnée à Aubazine Aubazines samedi 30 mai 2026.

Adresse : Golf du Coiroux

Ville : 19190 Aubazines

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Aubazines

Randonnée à Aubazine

Golf du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

À la tombée du jour, venez vivre une expérience unique entre nature et solidarité lors de notre randonnée semi nocturne. À la lueur du crépuscule, laissez-vous guider sur des sentiers paisibles
Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, venez partager ce moment solidaire sous les étoiles
Casse-croûte, lampe et gobelet offerts
Organisée par le lions Club Vallée du Coiroux   .

Golf du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 01 82 42 

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English : Randonnée à Aubazine

L’événement Randonnée à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme

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