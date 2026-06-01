Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert chorale Cailly

Concert chorale Cailly vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 7 Rue de l'Église

Ville : 76690 Cailly

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cailly

Concert chorale

7 Rue de l’Église Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert exceptionnel à l’église Saint-Martin de Cailly !

L’association Cailly Patrimoine Vivant vous invite à un moment musical unique au cœur de l’église Saint-Martin !

Comme chaque année, nous aurons le plaisir d’accueillir la classe CHAM du collège Saint-Exupéry de Forges-les-Eaux pour une soirée musicale pleine de talent et d’émotion, le vendredi 12 juin 2026.
Ces jeunes artistes, accompagnés de leur professeur, nous proposent à chaque fois un spectacle de grande qualité, mêlant passion, énergie et sensibilité musicale. Un rendez-vous devenu incontournable !

Une participation au chapeau sera la bienvenue et contribuera à la restauration et à l’entretien de notre église.
Partagez l’événement et invitez vos proches ! À très bientôt !   .

7 Rue de l’Église Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chorale

L’événement Concert chorale Cailly a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

À voir aussi à Cailly (Seine-Maritime)