Concert chorale Cailly
Concert chorale Cailly vendredi 12 juin 2026.
Cailly
Concert chorale
7 Rue de l’Église Cailly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert exceptionnel à l’église Saint-Martin de Cailly !
L’association Cailly Patrimoine Vivant vous invite à un moment musical unique au cœur de l’église Saint-Martin !
Comme chaque année, nous aurons le plaisir d’accueillir la classe CHAM du collège Saint-Exupéry de Forges-les-Eaux pour une soirée musicale pleine de talent et d’émotion, le vendredi 12 juin 2026.
Ces jeunes artistes, accompagnés de leur professeur, nous proposent à chaque fois un spectacle de grande qualité, mêlant passion, énergie et sensibilité musicale. Un rendez-vous devenu incontournable !
Une participation au chapeau sera la bienvenue et contribuera à la restauration et à l’entretien de notre église.
Partagez l’événement et invitez vos proches ! À très bientôt ! .
7 Rue de l’Église Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert chorale
L’événement Concert chorale Cailly a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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