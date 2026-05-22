Cailly

La Fête de la Musique

Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Fête de la Musique revient à Cailly !

Préparez-vous pour la 3ᵉ Fête de la Musique de Cailly… une soirée festive, conviviale et pleine d’ambiance à ne surtout pas manquer !

Au programme

– Les talents de l’École de Musique du Moulin d’Écalles

– Le groupe The Évolutionpour mettre le feu à la scène

– Et dès 23h30, ouverture du Caill’Events Club*pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit sur la piste de danse !

Restauration sur place

Parking gratuit

Ambiance garantie entre amis, en famille ou entre voisins !

Les bénévoles de Caill’Events vous attendent nombreux pour partager cette belle soirée en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Venez faire vibrer Cailly au rythme de la musique ! .

Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 90 36

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English : La Fête de la Musique

L’événement La Fête de la Musique Cailly a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin