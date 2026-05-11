Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax
Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax mardi 12 mai 2026.
Dax
Concert chorale Cante Chalosse
Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés.
Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés. .
Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert chorale Cante Chalosse
On the program: regional melodies, French songs, songwriters’ songs, world songs and sacred songs.
L’événement Concert chorale Cante Chalosse Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax
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