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Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax

Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax

Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax mardi 12 mai 2026.

Lieu : Place Saint Vincent

Adresse : Eglise de Saint Vincent de Xaintes

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dax

Concert chorale Cante Chalosse

Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés.
Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés.   .

Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert chorale Cante Chalosse

On the program: regional melodies, French songs, songwriters’ songs, world songs and sacred songs.

L’événement Concert chorale Cante Chalosse Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax

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