Concert chorale Cante Chalosse Place Saint Vincent Dax

Dax

Concert chorale Cante Chalosse

Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés.

Au programme mélodies régionales, de chansons françaises, d’auteurs, chants du monde et chants sacrés. .

Place Saint Vincent Eglise de Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert chorale Cante Chalosse

On the program: regional melodies, French songs, songwriters’ songs, world songs and sacred songs.

L’événement Concert chorale Cante Chalosse Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax