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Printemps des cimetières Cimetière St pierre Dax

Printemps des cimetières Cimetière St pierre Dax

Printemps des cimetières Cimetière St pierre Dax lundi 11 mai 2026.

Lieu : Cimetière St pierre

Adresse : 1 rue d'Aspremont

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Printemps des cimetières

Cimetière St pierre 1 rue d’Aspremont Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :
2026-05-11

Découvrez le patrimoine funéraire du cimetière Saint Pierre.
Parcours libre avec accueil sur place pour la distribution des plans et livrets explicatifs.   .

Cimetière St pierre 1 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Printemps des cimetières

L’événement Printemps des cimetières Dax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax

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