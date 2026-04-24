Printemps des cimetières Cimetière St pierre Dax
Printemps des cimetières Cimetière St pierre Dax lundi 11 mai 2026.
Dax
Printemps des cimetières
Cimetière St pierre 1 rue d’Aspremont Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-11 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Découvrez le patrimoine funéraire du cimetière Saint Pierre.
Parcours libre avec accueil sur place pour la distribution des plans et livrets explicatifs. .
Cimetière St pierre 1 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Printemps des cimetières
L’événement Printemps des cimetières Dax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax
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