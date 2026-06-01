Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax samedi 27 juin 2026.

Dax

Scènes ouvertes

Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Scènes ouvertes organisées par l’association Dax Music Festival, avec des artistes locaux à découvrir en live.

Un moment musical convivial au cœur des Halles de Dax, ouvert à tous. Entrée libre et gratuite. .

Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes ouvertes

L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax