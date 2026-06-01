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Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax

Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax

Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax samedi 27 juin 2026.

Lieu : Halles de Dax Carreaux des Halles

Adresse : Esplanade Goussebaire Dupin

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Scènes ouvertes

Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Scènes ouvertes organisées par l’association Dax Music Festival, avec des artistes locaux à découvrir en live.

Un moment musical convivial au cœur des Halles de Dax, ouvert à tous. Entrée libre et gratuite.   .

Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes ouvertes

L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax

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