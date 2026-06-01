Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax
Scènes ouvertes Halles de Dax Carreaux des Halles Dax samedi 27 juin 2026.
Dax
Scènes ouvertes
Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Scènes ouvertes organisées par l’association Dax Music Festival, avec des artistes locaux à découvrir en live.
Un moment musical convivial au cœur des Halles de Dax, ouvert à tous. Entrée libre et gratuite. .
Halles de Dax Carreaux des Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine daxmusicfestival@gmail.com
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English : Scènes ouvertes
L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax
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