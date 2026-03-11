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Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax

Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax

Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax samedi 13 juin 2026.

Lieu : Restaurant du Bois de Boulogne

Adresse : Allée du Bois de Boulogne

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Dax

Soirée Espagnole

Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Repas dansant avec spectacle espagnol par la troupe TEKEMA.   .

Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95 

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English : Soirée Espagnole

L’événement Soirée Espagnole Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax

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