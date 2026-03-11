Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax

Dax

Soirée Espagnole

Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Repas dansant avec spectacle espagnol par la troupe TEKEMA. .

Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Espagnole

L’événement Soirée Espagnole Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax