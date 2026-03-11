Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax
Soirée Espagnole Restaurant du Bois de Boulogne Dax samedi 13 juin 2026.
Dax
Soirée Espagnole
Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Repas dansant avec spectacle espagnol par la troupe TEKEMA. .
Restaurant du Bois de Boulogne Allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95
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English : Soirée Espagnole
L’événement Soirée Espagnole Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax
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