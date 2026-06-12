Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax
Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax mardi 28 juillet 2026.
Dax
Scènes ouvertes
Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Venez profiter d’un moment musical convivial sur les bords de l’Adour. .
Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine daxmusicfestival@gmail.com
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English : Scènes ouvertes
L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax
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