Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax

Dax

Scènes ouvertes

Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez profiter d’un moment musical convivial sur les bords de l’Adour. .

Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes ouvertes

L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax