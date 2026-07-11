Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax
mardi 21 juillet 2026 · Berges Éphémères de l'Adour · Dax
Informations pratiques
Dax
Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Soirée de musique live en plein air au bord de l’Adour, avec Hirel Jérôme (batterie, guitare, voix) et Bazor Juliet (guitare, voix). Entrée libre, dans le cadre des Berges Éphémères. .
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com
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English : Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères
L’événement Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Dax a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Grand Dax
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