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Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax

mardi 21 juillet 2026 · Berges Éphémères de l'Adour · Dax

Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Berges Éphémères de l'Adour
Adresse
Allée des Baignots
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Soirée de musique live en plein air au bord de l’Adour, avec Hirel Jérôme (batterie, guitare, voix) et Bazor Juliet (guitare, voix). Entrée libre, dans le cadre des Berges Éphémères.   .

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72  daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères

L’événement Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Dax a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Grand Dax

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